Harry e Meghan | la decisione per i figli Archie e Lilibeth

"Harry e Meghan disperati". L'ultima scelta di Re Carlo parla chiaro

(Di sabato 24 febbraio 2024)stanno tentando in tutti i modi un riavvicinamento con la famiglia reale inglese. Dopo aver provato a partecipare al pranzo di Natale a Sandrigham House, con netto rifiuto da parte di re Carlo, la coppia decide di mettere in atto una nuova strategia che tira in ballo anche i due. I Sussex sono sempre più vicini alla rovina finanziaria, di cui già si è parlato in più occasioni. Per questo motivo,hanno compreso che la strategia più giusta sarebbe quella di riavvicinarsi alla famiglia reale inglese. Nonostante i tentativi della coppia, re Carlo non ne ha voluto sapere, anche se stando alle ultime indiscrezioni anche il sovrano vorrebbe giungere a un chiarimento. L’inaspettatadei Sussex ...

