Happy Casa Brindisi | roster rinnovato Ora coach Sakota può scegliere

Basket, Andrew Smith nuovo centro della Happy Casa Brindisi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laprova a invertire la rotta e gli arrivi del playmaker Erich Washington (che prende la maglia numero 33) e del lungo Andrew Smith (al lui il numero 12) vanno proprio in questa...

Si gioca Bologna-Lecce con inizio alle 15, per il campionato di Calcio di serie A. Si gioca EA7 Emporio Armani Milano-Happy Casa Brindisi con inizio alle 18, ... (noinotizie)

Questo pomeriggio alle 17, al Mediolanum Forum, l’ Olimpia Milano ospita l’Happy Casa Brindisi nella sfida valida per la ventesima giornata del campionato di ... (metropolitanmagazine)

LBA - Andrew Smith: "Difendere la Serie A in una piazza come Brindisi una grande occasione": Andrew Smith è il nuovo centro della Happy Casa Brindisi. I suoi 206 centimetri, l’atletismo e l’energia a rimbalzo saranno fondamentali per le ambizioni di salvezza nelle ... pianetabasket