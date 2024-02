Hamas, 'riduzione delle richieste? E' propaganda di Israele'

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il capo dello staff del leader di, Ismail Haniyeh, Taher Anonu, ha affermato che le notizie secondo cuiavrebbe rinunciato ad alcunesuenei negoziati per la liberazione degli ostaggi sono "israeliana", e ha accusatodi cercare di ostacolare il tentativo di raggiungere un accordo. Lo riporta Haaretz. Secondo Anonu, le condizioni poste daper un accordo restano la cessazione della guerra, il ritiroforze israeliane da Gaza, la revoca del blocco e la riabilitazione della Striscia di Gaza.

