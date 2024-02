Hacks | la recensione | non proprio Via da Las Vegas…

Perché dovete guardare Hacks, la serie sul mondo della comicità di oggi

(Di sabato 24 febbraio 2024) La serie:, 2021-022. Creata da: Lucia Aniello Paul W. Downs Jen Statsky. Cast: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins. Genere: Commedia, drammatico. Durata: 30 minuti circa/10 episodi. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix. Trama:esplora l’oscuro processo di insegnamento e apprendimento tra Deborah Vance, una leggendaria comica di Las Vegas, e Ava, una giovane e determinata scrittrice di 25 anni. Jean Smart è una di quelle attrici che non ha bisogno di troppi minuti per brillare sullo schermo: la sua prova nella miniserie Omicidio a Easttown – dove interpreta la madre di Kate Winslet – ce lo ha confermato. Ma è in, la serie originale di HBO Max approdata su Netflix, che l’attrice offre una performance straordinaria, all’altezza del suo immenso talento. Spalleggiata da una fantastica ...