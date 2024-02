Guerra | ultime notizie Ucraina | Londra annuncia nuovi aiuti da 287 mln di euro Usa | «Distrutti 7 missili Houthi»

Ucraina Russia, news. Due anni fa l’inizio della guerra. LIVE

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il presidente ucraino ringrazia gli Usa per le nuove sanzioni alla Russia. Biden sente Macron: entrambi rinnovano il sostegno a Kiev. L’annuncio di Zelensky: ’Presto una nuova controffensiva’. Ultimatum delle autorità russe alla madre di Navalny: se non accetterà di tenere funerali segreti, il corpo del figlio sarà sepolto nella colonia penale dove è morto

Ucraina, raid russi nel sud. Zelensky: "Aiuti Usa fondamentali per nostra difesa": Nel giorni del secondo anniversario dell'invasione della Russia in Ucraina, che secondo l'Omu ha fatto almeno 10.582 tra i civili, non si fermano gli attacchi di Mosca nel Paese. Secondo le ultime new ... adnkronos

Due anni di guerra in Ucraina: "Ogni morto è come se fosse un familiare": All'epoca, l'Ucraina era in guerra già da otto anni ... per capire meglio come sono cambiate le loro vite negli ultimi due anni. Maya vive a Kiev dopo averla lasciata per breve tempo, mentre Tanya è ... it.euronews

Guerra Israele-Hamas: Netanyahu presenta piano per post guerra. Critiche da Usa, no a rioccupazione Gaza: Il premier israeliano punta a insediare «funzionari locali non affiliati al terrorismo» per amministrare la Striscia al posto di Hamas. Il segretario di Stato ... ilsecoloxix