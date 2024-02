Guerra Ucraina | oggi 2 anni dall' inizio | il bilancio | Russia in vantaggio | 10mila civili e 100mila soldati morti | 3 | 5 mln di sfollati | oltre 500 mld $ spesi

Zelensky: "Lanceremo una nuova controffensiva". LIVE

Fermate le distruzioni, cessate il fuoco: Il 24 febbraio 2024 marca i due anni di guerra nel cuore dell’Europa, anche se in realtà la guerra, in Ucraina, iniziò nel 2014 per i territori del Donbass e della Crimea. Guerra dimenticata come ... ilmanifesto

Russia-Ucraina, basta guerra: il «piano B» c’è già: L’orrore, prima o poi, deve avere una fine. La guerra in Ucraina ha fatto centinaia di migliaia di morti e reso l’Europa più povera, insicura e instabile. Dopo due anni ci troviamo in un paradigma ... ilmanifesto

Come la guerra fra Ucraina e Russia ha impattato sull’economia dell’Ue: la crisi russo-ucraina ha bloccato la ripresa ovunque, seppur alcuni stati con un tessuto più resistente, come l’Italia, abbiano subito un rallentamento e non una caduta ma gli effetti dei ... interris