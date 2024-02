Guerra Ucraina | due anni di conflitto

Firenze, 24 febbraio 2024 – Era il 24 febbraio del 2022 quando il presidente russo Vladimir Putin diede il via a una 'operazione speciale' su larga scala in ... (lanazione)

La posizione della Cina sulla guerra in Ucraina non è cambiata rispetto ad un anno fa. Ma gli Usa ora non accettano più ambiguità. The post Così gli Usa ... (it.insideover)