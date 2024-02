Guerra in Ucraina, Napoli in piazza: «Dobbiamo capire cos’è la libertà»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Era il 24 febbraio 2022. La Russia invadeva militarmente i confini nazionali dell?. L?azione segna l?escalation del conflitto russo-ucraino in corso dal 2014. È il 24...

«Caro Volodymyr, sappi che l’Ucraina può contare su tutte le nazioni del G7 e sull’Unione Europea. Non ci siamo mai tirati indietro e non intendiamo farlo ... (secoloditalia)

L'articolo A Londra folla in piazza per l’Ucraina in secondo anniversario guerra proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Bergamo. A due anni esatti dallo scoppio della guerra in Ucraina , avvenuto il 24 febbraio del 2022, centinaia di persone sono scese in strada per manifestare ... (bergamonews)

Invasione dell’Ucraina due anni dopo: bandiere gialle e blu in piazza a Bologna. “Basta Guerra, Putin “dittatore omicida”: La manifestazione in piazza del Nettuno per chiedere la fine della Guerra. Lepore. "Abbiamo bisogno di fare molto più rumore, la nostra risposta deve ...bologna.repubblica

"Cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina": anche l'Umbria invoca la pace: Giornata nazionale di mobilitazione contro la Guerra: manifestazioni a Perugia e a Terni. Studenti, associazioni e sindacati in piazza ...lanazione

Anniversario della Guerra Russo-Ucraina: palazzo Presidenza Regione Puglia illuminato con i colori della bandiera Ucraina: BARI - Il Palazzo della Regione Puglia si tinge di blu e giallo per sostenere simbolicamente e manifestare vicinanza alla popolazione Ucraina in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa ...giornaledipuglia