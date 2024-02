Guerra in Ucraina | l’appello di Shevchenko all’Italia | “abbiamo bisogno di voi”

Ucraina, l'appello di Shevchenko: Vostro aiuto fondamentale. IL VIDEO

(Di sabato 24 febbraio 2024) Andriy, ex calciatore del Milan e da poco eletto presidente della Federcalcio del suo paese, continua a mandare messaggidopo l’invasione della Russia all’. “Ciao a tutti gli italiani e ciao alla mia città preferita, Milano. Ho vissuto con voi i migliori anni e le migliori emozioni della mia carriera. Oggi sono due anni dall’inizio dell’invasione totale dell’”. Comincia cosìin un videomessaggio. “Ma tutti noi sappiamo bene che laè iniziata in realtà dieci anni fa. Faccio questo appello da Kiev. Il mio paese sta subendo una grave ingiustizia. Noi tutti insieme stiamo combattendo per il valore e per la libertà di un popolo straordinario. La nostraha un grandedi sostegno. Anche il ...