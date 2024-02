Guccini | il medioevo fu un periodo stupendo e la cintura di castità non è mai esistita

TourismA, dal Medioevo a Michelangelo. Al cantore Guccini il 'Francovich'

(Di sabato 24 febbraio 2024) Francescoè stato insignito del Premio Riccardo Francovich “per aver cantato il mondo medievale accompagnandoci dall’antica Bisanzio fino ai mistici orizzonti di Marco Polo e Cristoforo Colombo”. Il cantautore ha ricevuto il riconoscimento a Firenze in occasione della decima edizione di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale organizzato dalla rivista “Archeologia Viva” (Giunti Editore). “Mi fa molto piacere questo premio – ha detto– Non avrei mai pensato di ricevere un premio di storia per aver scritto brani come ‘Bisanzio’ o ‘Canzone dei dodici mesi'”, quest’ultima, ha ricordato, ispirata dalla Corona dei Mesi di Folgòre da San Gimignano (1270-1332) e dai bassorilievi medievali del Ciclo dei Mesi sugli stipiti della Porta della Peschiera, lato nord della Cattedrale di Modena”. Quanto al, citando ...