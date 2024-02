Maltempo, torna il freddo in Calabria: neve in Sila e grandine in pianura

Grandine a febbraio e in inverno: chicchi da Cogliate e Brianza a Paderno (Di sabato 24 febbraio 2024) Grandine a febbraio nel pieno dell’inverno. chicchi di ghiaccio sono caduti da Cogliate a Paderno Dugnano attraversando la provincia di Monza e Brianza. Grandine a febbraio nel pieno dell’inverno Meteo sempre più pazzo. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato, alcuni paesi si sono imbiancati. Neve? Macché, piuttosto chicchi di Grandine insieme a tanta pioggia. Il ... Leggi tutta la notizia su ilnotiziario (Di sabato 24 febbraio 2024)nel pieno dell’di ghiaccio sono caduti daDugnano attraversando la provincia di Monza enel pieno dell’Meteo sempre più pazzo. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato, alcuni paesi si sono imbiancati. Neve? Macché, piuttostodiinsieme a tanta pioggia. Il ...

Notizie Correlate

Forte grandine e temporali sulla Lombardia : cosa sta succedendo a febbraio Nel pomeriggio di oggi sabato 24 febbraio sulla Lombardia si sta verificando una Forte grandinata accompagnata da un temporale: alto rischio valanghe in alta ... (fanpage)

Altre Notizie

Brusco risveglio a Valdilana e in alta Valsessera, grandine e tuoni preoccupano i residenti: Brusco risveglio per la comunità di Valdilana e dell'alta Valsessera che, intorno alle 5 di questa mattina, 24 febbraio, ha assistito ad una forte grandinata, con tanto di tuoni e fulmini. Stando alle ... valsesianotizie Maltempo, grandine a Como e allerta gialla della protezione civile: sabato 24 febbraio, e rovesci anche intensi che potrebbero essere accompagnati da grandine, come è accaduto intorno alle 15 in centro città. Chicci di piccole dimensioni, che potrebbero però creare ... laprovinciadicomo Meteo Cronaca Diretta VIDEO: Liguria, GRANDINATA tra Pieve di Teco e Vessalico (IM) strade imbiancate: Il territorio geografico di Pieve di Teco si allunga in un breve tratto pianeggiante della media valle del torrente Arroscia, alla confluenza con il rio dei Fanghi e sulle prime pendici del monte Fras ... ilmeteo

Video di Tendenza