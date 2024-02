Grande fratello | la mamma di Greta Rossetti contro Sergio D’Ottavi ma poi corregge il tiro | ecco cosa è successo

Letizia Petris: “Io ho un sogno nella vita: diventare mamma” - Grande Fratello 2023 | GF

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un video della giornata di ieri del, che sta girando sui social, nel qualeè addosso aha scatenato la reazione social di Marcella Bonifacio, ladella ragazza. A seguire la breve clip in cui il ragazzo, giocando con l’ex tentatrice, secondo alcuni internauti è stato fuori luogo: Ma qualcuno lo vuole fermare ooooo #pic.twitter.com/QO99RNYrVp — . (@Giorgia82909071) February 23, 2024 Sul suo profilo Instagram la madre diha pubblicato delle stories , dopo essere stata contattata dai fan della figlia, nelle quali sembra condannare il gesto di. Allora ragazzi, visto che mi fate tremila domande, io ieri sera mi sono ...

Si metterebbe male l’esperienza al Grande Fratello di Sergio , alla luce di quanto successo con Greta nelle scorse ore. In tanti sul social network X hanno ... (caffeinamagazine)

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello lunedì 19 febbraio, il concorrente Giuseppe Garibaldi è rientrato per la seconda volta in casa dopo essersi ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello 2023, Sergio esagera con Greta e viene messo in guardia dagli autori: scoppia la bufera sui social: Il comportamento di Sergio D’Ottavi sta facendo parecchio discutere i telespettatori. Nelle scorse ore il gieffino ha assunto un atteggiamento particolare nei confronti di Greta. La spinge sul divano, ... tag24

Eclettico, fantasista, comico, geniale: il ventriloquo Andrea Fratellini al Don Bosco di Cuneo: Andrea Fratellini è un amico del circolo ... Nel 1994 ha vinto “La Corrida” proponendo al grande Corrado ed al suo pubblico un numero di magia. In seguito è arrivata la ventriloquia con lo Zio Tore ... ideawebtv

"Grande Fratello", la furia di Alessio contro Federico: "Adesso basta! Ora mi gira proprio... - sbotta Alessio in cucina - Il Grande Fratello mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c'è più nulla, non ... tgcom24.mediaset