Grande Fratello | famosissima attrice italiana filmata mentre vota per mandare in finale Beatrice Luzzi

Grande Fratello, famosissima attrice italiana vota per mandare in finale Beatrice

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il prossimo lunedì, 26 febbraio, in occasione della trentanovesima puntata delscopriremo chi sarà il primo finalista dell’attuale edizione. Nel corso del trentottesimo appuntamento serale con il, gli inquilini hannoto chi, tra gli otto “veterani” della Casa (entrati a settembre)al televoto. Al termine dellezioni, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che, a contendersi il primo posto in, saranno in quattro., Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Il pubblico, entro lunedì sera, avrà l’occasione di scegliere il concorrente dadirettamente inche, stando ...