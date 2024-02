Grande Fratello, esplode la lite nella Casa e la regia interviene con la censura!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al GF non mancano le liti e nell'ultima che è esplosalaè stata costretta a intervenire e censurare!

Il prossimo lunedì, 26 febbraio, in occasione della trentanovesima puntata del Grande Fratello scopriremo chi sarà il primo finalista dell’attuale ... (isaechia)

Elena Sofia Ricci ha condiviso sulle sue storie di Instagram un video dove vota per Beatrice Luzzi per il primo posto da finalista del Grande Fratello . Elena ... (blogtivvu)

La madre di Greta Rossetti non si è trattenuta dal giudicare negativamente anche Sergio D'Ottavi, con cui la figlia ha un rapporto di amicizia nella casa. (comingsoon)

Grande Fratello, Mirko spiazza su Perla: "Cosa faremo quando uscirà dalla Casa": Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

La madre di Greta Rossetti di nuovo contro un concorrente che è stato anche richiamato dagli autori: La madre di Greta interviene ancora una volta a favore della figlia che vede oppressa da un concorrente della Casa del Grande Fratello MiLa madre di Greta preoccupata per la figlia. Il web in queste ...ilvicolodellenews

Grande Fratello, famosissima attrice italiana filmata mentre vota per mandare in finale Beatrice Luzzi: Il prossimo lunedì, 26 febbraio, in occasione della trentanovesima puntata del Grande Fratello scopriremo chi sarà il primo finalista.isaechia