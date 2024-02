Grande Fratello | concorrente sbrocca durante una lite e scatta la censura | utenti del web chiedono la squalifica

Grande Fratello, Stefano Miele eliminato nella puntata del 21 febbraio: 4 concorrenti in nomination

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mancano ormai poche settimane alla fine dell’attuale edizione del, la più lunga di sempre, e gli animi dei concorrenti all’interno della Casa si fanno sempre più accesi. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è consumata un’accesa discussione tra due protagonisti del reality: Alessio Falsone e Federico Massaro. L’allenatore di calcio, mentre si trovava alla ricerca del suo sacchetto di proteine ha scoperto che qualcuno le aveva prese al posto suo e aveva poi buttato il sacchetto vuoto nella spazzatura. Il ragazzo si è così messo a frugare tra i rifiuti e dopo averlo trovato si è rivolto a Federico Massaro, sicuro che fosse stato lui a prenderle: Adesso basta! Ora mi gira proprio il … Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne ...