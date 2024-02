GPS 2024 docenti | aggiornamento in primavera Possibili nuovi inserimenti | scelta di una sola provincia Ordinanza in arrivo scarica BOZZA

GPS 2024 docenti, aggiornamento in primavera. Possibili nuovi inserimenti, scelta di una sola provincia. Ordinanza in arrivo. BOZZA [scarica PDF]

(Di sabato 24 febbraio 2024)GPS, il Ministero dell'Istruzione e del Merito accelera. L'che regola l'delle Graduatorieli per le supplenze è praticamente pronta. Si tratta di un documento utile per effettuare supplenze al 31 agosto, 30 giugno o temporanee nellacon la domanda di iscrizione per il biennio/26 L'articolo GPSindi unain

Bmw F 850 GS (2021 - 24) usata a Verona: Equipaggiamenti del veicolo:ABSABS ProCambio elettro assistito ProCatena endurance MCavalletto centrale (no con 499)Cruise ControlDTC (Dynamic Traction Control)Dynamic ESAEU-contentF 850 GSFaro a LED ... moto

Scuola: In otto anni raddoppiati i contratti a tempo determinato: Secondo la Uil Scuola Rua uscirne è un impegno possibile con una serie di correttivi: Utilizzare le Gps di 1 fascia, per posti di sostegno e posto comune, come canale strutturale di assunzione per ... ilprocidano

Assunzioni da Gps sostegno, niente proroga: dal Mim disparità di trattamento e i precari lanciano una petizione: Stop alle assunzioni dalla prima fascia delle graduatorie per le supplenze per gli specializzati sul sostegno. Si torna al concorso, ma i precari non ci stanno e lanciano una petizione online. money