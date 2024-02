Golf | Mexico Open 2024 | Francesco Molinari non supera il taglio | in quattro al comando

PGA Tour: Francesco Molinari al Mexico Open

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Niente da fare per, che a metà gara è costretto a salutare il, torneo del PGA Tour. In quel di Vallarta, l’azzurro ha disputato un discreto secondo giro con 70 (-1), ma non è riuscito are ilper via del suo punteggio complessivo di 144 (+2). Uscito di scena,proverà a riscattarsi già la prossima settimana in Florida, dove sarà al via del Cognizant Classic in The Palm Beaches. Prosegue invece la gara in Messico, dove alci sono bengiocatori con un totale di 131 (-11). Si tratta del beniamino di casa Alvaro Ortiz (67 64), dell’inglese Matt Wallace (66 65), del finlandese Sami Valimaki (64 67) e dell’americano Jake Knapp (67 64). Alle loro spalle, ...