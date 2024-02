Golf, Elvira e Van Driel provano la fuga dopo il terzo giro al Kenya Open. 15° Scalise

(Di sabato 24 febbraio 2024) E’ appena andato in archivio ildel2024. sponsorizzato Magical, che apre la campagna africana del DP World Tour 2024. Si sono staccati due pezzi del trio di testa, con Darius Vanche è rimasto al comando, agganciato però da Manuel. L’olandese e lo spagnolouna mini, issandosi a -10 con due colpi di vantaggio sui più immediati inseguitori. Vanha preso la testa del leaderboardle prime diciotto buche e non l’ha più mollata. Per l’olandese oggi solidoin –3, senza neanche un bogey sulla sua carta e con solo tre birdie. Una consistenza veramente pregevole quella del neerlandese, che deve rimanere concentrato per provare a portarsi a casa il ...