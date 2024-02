Gli orari d’apertura delle isole ecologiche nella zona mare

Orari d'apertura al pubblico della Biblioteca

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’isola ecologica di Cesenatico è in via Mesolino, vicino alla Statale Adriatica, nei terreni dove un tempo c’era la discarica. È aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 del mattino alle 15; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17.30, sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 9 a mezzogiorno. A Savignanodell’Iper, in via Rossellini, è invece situata l’isola ecologica che serve i cittadini di Gatteo e San Mauro Pascoli, ed è aperta lunedì e venerdì dalle 12.30 alle 17.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 15.30, sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 9 a mezzogiorno 12.