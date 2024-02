Gli eventi di primavera a Riccione: il calendario

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 - Sboccia la‘Sotto il sole di’: oggi, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore al Turismo, Mattia Guidi, è stato presentato il cartellone degliper l’occasione si veste a festa con gli allestimenti in versione 'pop' e propone un ricco palinsesto di iniziative. Ladella Perla Verde si apre all’insegna della musica con il concerto di Stefano Bollani il 30 marzo al Palazzo dei congressi e prosegue con gli appuntamenti della festa della libertà con Roberto Vecchioni, il 24 aprile al Palas, e i Modena City Ramblers, in concerto il 1° maggio in piazzale Ceccarini.Teatro porta in scena alla sala granturismo Ambra Angiolini (7 marzo), Caterina Guzzanti (14 marzo) e ...

