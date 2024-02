“Gli amici di Fedez hanno parlato” Addio Ferragnez | così le cose cambiano | l’ultima notizia è grossa

"Tra Fedez e Chiara era finita da tempo": l'indiscrezione bomba

(Di sabato 24 febbraio 2024) Chiara Ferragni e, nuovi dettagli sull’. La coppia è scoppiata davvero? Stando alle notizie che circolano ormai da ore, sembra proprio che i due siano arrivati ai ferri corti. C’è chi vocifera che la crisi sia sopraggiunta in seguito allo scandalo dei Pandoro Balocco, chi invece la lascia risalire a qualche tempo prima: adesso nuove indiscrezioni potrebbero confermare che l’amore tra Chiara esia finito molto prima che le notizie in merito alla questione venissero alla luce. Nuove indiscrezioni sulla rottura di coppia tra Chiara Ferragni e. Il matrimonio è giunto davvero al capolinea? Nelle ultime ore i fan non possono che domandarsi se l’tra due sia reale o meno. “Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”, ha dettodavanti alle ...

Bologna, 23 febbraio 2024 – ‘Diverse abilità in scena’, la Rassegna teatrale dell’associazione Gli Amici di Luca , compie 18 anni. Anni trascorsi a mettere in ... (ilrestodelcarlino)

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Domani sarà l’ultimo giorno di permanenza a San Giovanni Valdarno per la delegazione di Corning , giunta in città per rinnovare, a ... (lanazione)

Nell’organizzare un weekend con gli amici è possibile prendere in considerazione una meta diversa e originale rispetto alle città più ambite per spostamenti e ... (moltouomo)

Il papà: «Ciao Emi, salutami mamma»: Tra le sue passioni, il calcio, gli amici, la Cremonese, che gli dedicherà un mazzo di fiori allo Zini e lo ha ricordato su Facebook, mentre oggi la Primavera scenderà con il lutto al braccio. «Il ... laprovinciacr

Vincenzo Olivieri: «Tornerò in scena con un grande spettacolo dedicato alla mia Barbara»: Per tre mesi ha spento i riflettori, si è allontanato dai social mentre i follower continuavano a chiedergli se e quando sarebbe tornato. Non c’è un tempo sufficiente ... ilmessaggero

Ecco perché dovresti dire ai tuoi amici e alla tua famiglia quanto guadagni: Quanto è difficile parlare di soldi Tanto. In Italia soprattutto, è praticamente un tabù. Per alcune persone l’argomento diventa ancora più complesso da affrontare quanto più sono intime le persone c ... esquire