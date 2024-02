Gli 007 britannici: 350mila soldati russi morti o feriti in 2 anni di guerra

(Di sabato 24 febbraio 2024) Secondo il report quotidiano dell’intelligence militare britca su X, durante i duediin Ucraina le perdite russe sono pari e in molti casi superiori al numero diinviati sul campo nei primi giorni dell’invasione: 350.000 militarisono rimasti uccisi odal 24 febbraio 2022 a oggi. Tuttavia, Mosca è riuscita a recuperare le perdite. «L'esercito russo in Ucraina...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 21 febbraio, in diretta. Biden: «Trump parla di Navalny ma non condanna Putin». Zelensky propone alla Polonia ... (corriere)

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Vinceremo!". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Due anni fa l’inizio. Meloni presiede il G7 da Kiev. LIVE ... tg24.sky

Gli 007 britannici: 350mila soldati russi morti o feriti in 2 anni di guerra: «L'esercito russo in Ucraina è attualmente più numeroso rispetto al 2022. I russi sono in grado di continuare gli attacchi in prima linea e applicare la strategia di logoramento per esaurire le forze ... gazzettadelsud

