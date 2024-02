Giorgia Meloni vola a Kiev | “Al fianco della resistenza ucraina”

Meloni vola a Washington il 1 marzo: di cosa parlerà con Biden

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024, difesa anche dal presidente Mattarella dopo gli ultimi violenti attacchi subiti anche da esponenti politici di primo piano, come De Luca, oggi èta aper presiedere alla riunione del G7, convocata in videoconferenza, in occasione dell’anniversario del secondo anno di guerra tra l’e la Russia. Al vertice sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. La premier è arrivata nella capitalesu un aereo insieme a Ursula Von der Leyen, presidenteCommissione Europea, ad Alexander De Croo, primo ministro del Belgio e presidente del Consiglio UE, e a Justin Trudeau, capo del governo canadese. Il viaggioè stato ufficializzato solo all’ultimo ...