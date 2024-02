Giorgia Meloni a Kiev presiede il summit del G7 | qui si combatte per la nostra libertà

Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) «L'Ucraina è un pezzo dellacasa e faremo laparte per difenderla». Lo ha detto la premier,, all’aeroporto di Antonov - Hostomel di, durante la cerimonia di consegna di onorificenze ai difensori dell’aeroporto, alla presenza del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e i primi ministri di Belgio...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è arriva ta oggi a Kiev , da dove presiederà la riunione del G7, convocata in videoconferenza, in occasione del ... (tpi)

«Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla». Sono le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... (open.online)

Macron non partecipa al G7, sgarbo alla Meloni: Hostomel è il punto nevralgico della visita di Giorgia Meloni in Ucraina per la ricorrenza dei due anni dall’inizio dell’invasione russa. La premier italiana partecipa alla cerimonia di consegna delle ... informazione

G7 a Kiev, Macron “snobba” Meloni: “Impegnato con gli agricoltori”. E convoca un altro vertice a Parigi: Il presidente francese Emmanuel Macron non parteciperà al vertice del G7 convocato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento video da Kiev, dove la premier si trova in visita ... tpi

Ucraina Russia, due anni di guerra: notizie in diretta. Meloni è arrivata a Kiev: presiederà il G7 dalla cattedrale di Santa Sofia: Kiev, 24 febbraio 2024 – La premier Giorgia Meloni è a Kiev nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, e da qui terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche Volodymyr Zelensky. quotidiano