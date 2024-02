Giorgia Meloni a Kiev | «L’Ucraina è casa nostra La difenderemo | ci sono le condizioni per un’ipotesi diplomatica» – Il video

Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) «L’Italia c’è, questo penso che si veda e ci sarà a maggior ragione come presidente del G7. Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni. Ma oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto, che è la precondizione di qualsiasi ipotesi». A parlare è la presidente del Consigliointervenuta a– assieme ad altri leader internazionali compreso Volodymyr Zelensky – in occasione del secondo anniversario della guerra e per la cerimonia della battaglia di Antonov, simbolo della resistenza ucraina. «Il gioco è sempre lo stesso: non si può scambiare un’invasione con la pace. Quello che si può fare è costruire un equilibrio che consenta a un certo punto di cercare un’altra soluzione», ha aggiunto. Per poi ricordare come ...