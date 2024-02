Giorgetti blinda Galli: "Resta al suo posto"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il vicesindaco di Bellaria Igea Marina, Bruno Angelo, non si dimette dopo aver annunciato l’addio alla Lega. Intanto il sindaco Filippo, interpellato sulle prossime elezioni, e su un nuovo coinvolgimento di, risponde: "È ancora prematuro parlarne. Le liste devono essere fatte, le dinamiche non sono ancora partite. Cosa faràin futuro, per i prossimi anni, sarà una sua scelta personale. Al momento mancano pochi mesi alla fine di questo mandato e può terminare il suo ruolo di vicesindaco e assessore. Ha sempre svolto l’attività amministrativa con impegno e dedizione, con passione verso Bellaria Igea Marina, nonostante non ne sia cittadino. Sarà una sua scelta personale decidere cosa fare poi per le prossime elezioni". C’è chi invece, da ex consigliere comunale leghista, interviene e ne chiede ...