Ginnastica artistica, Marco Lodadio supera i 14 agli anelli. Maresca assente in Serie A2 dopo il podio in Coppa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Salvatorenon è tornato in pedana a una settimana di distanza dalla prova che gli ha permesso di conquistare il terzo postonella tappa didel Mondo andata in scena a Il Cairo. Domenica scorsa il campano era salito sulnella capitale egiziana, sfoggiando un valido esercizio al castello, ma oggi non lo abbiamo ammirato inA2. Il 30enne, già medato tra Mondiali ed Europei, non era presente al Palaprometeo di Ancona con la casacca dellaSalerno. Tra i big azzurri, in lizza per la convocazione ai Giochi, era presente, già medato iridato: 14.150 (5.8 il D Score, 8.350 di esecuzione) sul suo ...