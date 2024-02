Ginnastica artistica, Kayla Nemour straripante in Coppa del Mondo: 15.433 alle parallele! Vincono Hepworth e Simonov

(Di sabato 24 febbraio 2024) A Cottbus (Germania) va in scena la seconda tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservatosingole specialità. Al termine della serie di quattro eventi verranno assegnati due pass per Olimpiadi di Parigi 2024 su ciascun attrezzo. Il discorso non riguarda l’Italia, già qualificata con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Tra l’altro oggi non c’erano azzurri in gara, visto che ad Ancona si svolge la seconda tappa della Serie A. In terra teutonica si sono disputate le prime finali nella giornata odierna, domani la manifestazione si concluderà con gli ultimi cinque atti conclusivi. Il grande risultato tecnico di giornata porta la firma dell’algerina Kayliaparle ...

