Giancarlo De Cataldo è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Il giudice che scopre i cannoli e quello che riceve una testa di capretto

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ladeipiùvede inDe. Accanto a lui T.j. Klune e la scrittrice femminista Alba De Céspedes. Vediamo lacompletaDe, dal tredicesimo all’undicesimo postoDe, fonte mangia.comIn tredicesima posizione “Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano” di Francesco Costa. In questo saggio l’autore ci propone un viaggio ed una riflessionescoperta degli Stati Uniti tra contraddizioni e rinascita sociale. Al dodicesimo posto “Chi dice e chi tace” di Chiara Valerio. Al centrotrama di questo ...

Le Parole non bastano Al Teatro Palladium , libri in dialogo con la musica tra reading musicali, esecuzioni dal vivo e Parole con il Premio Strega Tiziano ... (romadailynews)

Arriva a luglio Eolie Music Fest 2024: Leone d’oro per il miglior film a Venezia 73 è The Woman Who Left (Ang Babaung Humayo) di Lav Diaz (Filippine). Ecco l’elenco dei premi ufficiali della 73esima Mostra Internazionale d’Arte ... radiowebitalia

L’Ue e il conflitto in Ucraina: l’inizio di una difesa comune: Il passo essenziale resta quello di un’integrazione di programmi e approvvigionamenti europei, per tutelarsi su una scena in cui gli Stati Uniti saranno meno ... repubblica

Andrea Pazienza: La grandezza si capisce spesso dopo, quand’è tardi. Con Andrea Pazienza è stato così anche per me, sebbene avessi avuto la fortuna di conoscerlo anche sotto spoglie rare e ignote ai più. Nei suoi tren ... rsi.ch