GF | Beatrice e Giuseppe oggi | è riavvicinamento? News e video

Grande Fratello, Giuseppe fa una gaffe con Beatrice: "L'avrei fatto anche con il mio peggior nemico"

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 24 febbraio 2024)Luzzi eGaribaldi al Grande Fratello si stanno riavvicinando? Ci sono delle notizie sui due gieffini, che hanno fatto sognare tantissimi telespettatori mesi fa. La storia non è neppure iniziata si può dire, ma molti tifavano per la nascita di un amore tra loro. Alla fine, però, è tutto sfumato, in modo anche abbastanza negativo. Infatti, ci sono stati accesi scontri tra loro e l’attrice non è molto apprezzata dal gruppo di amici di lui nella Casa.convivono in modo sereno e c’è chi è convinto che sia in corso unLuzzi eGaribaldi al GF: il passo Leggi anche: GF, televoto sondaggi percentuali24/02: chi sta vincendo Leggi anche: GF, Perla e Mirko: la pausa social di lui, cosa succede. Il ...