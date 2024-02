GeVi Napoli | la gioia della Coppa Italia non si è ancora esaurita

La Gevi basket premiata in Comune: «Gioia per tutta Napoli»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Come cambiano gli orizzonti e il destino che delineano. Lo scorso anno, infatti,si è salvata nelle battute finali del campionato al termine di un torneo nazionale faticoso che regalò, comunque, una bella soddisfazione in coda. In questa annata, però, quel “brutto anatroccolo” si è trasformato in un cigno davvero agguerrito che in breve tempo è riuscito a ritagliarsi uno spazio di primo piano all’interno dello stagnoLega Basket A. Attualmente saldamente nel lotto delle squadre candidate a disputare i prossimi playoff scudetto, la compagine campana ha stupito tutte le avversarie alzando al cielo di Torino la2023/24 succedendo a Germani Brescia. Una campagna piemontese perfetta, quella dei partenopei, che hanno messo in fila proprio i vecchi campioni di questo trofeo ...

