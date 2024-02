Genoa Udinese LIVE 2-0 | Lucca accorcia | ma l’arbitro fischia fallo in attacco VAR in corso

Genoa - Udinese (2-0) Serie A 2023

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024), match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO La partita inizia all’insegna dell’equilibrio: le due squadre si affrontano a viso aperto, ma nei primi minuti di gioco le occasioni latitano: al 25? il prima chance ed è per l’. Colpo di testa di, deviato dalla difesa, che si stampa sulla traversa. I padroni di casa rispondo con Vasquez, che costringe Okoye ad un grande intervento, e poi sempre Vasquez pareggia il conto dei legni. Superata la mezzora il risultato si sblocca, con la bellissima rovesciata di ...