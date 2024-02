Genoa-Udinese 2-0, decidono Retegui e Bani: salvezza vicina. Cronaca e tabellino • TAG24

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Genova, 24 febbraio 2024 - Una traversa di Lucca: è racchiusa tutta qui la partita dell', che dopo questo episodio sfortunato prima viene graziata dal legno dell'altra porta, colpito da Vasquez e poi capitola in chiusura di primo tempo nel giro di 4', quando primae poifanno esplodere il Ferraris. A inizio ripresa le cose si complicano ulteriormente per i friulani, che restano inchiodati a 23 punti: tutto succede quando un disastroso Kristensen si becca il secondo giallo, facendo così calare con largo anticipo il sipario su una partita stravinta dalben oltre quanto sancito dal tabellino. Per i rossoblù torna così l'appuntamento con un successo che mancava da diversi turni e che porta a 33 i punti in classifica: praticamente un'altra ipoteca su una salvezza sempre più vicina. Le formazioni ...