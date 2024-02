Genoa | le pagelle di CM | Retegui da cineteca | Messias tarantolato

Genoa-Udinese 2-0, pagelle: Messias scatenato, Retegui punge, Frendrup prezioso

Genoa Udinese: le pagelle. Che bello il Grifone! Bravi tutti: Un ragazzo che ha ampi margini di crescita. Una delle differenze rispetto a Dragusin è il suo rapporto conflittuale con i cartellini, anche oggi ne prende uno.genoanews1893

Udinese, le pagelle di CM: Lucca predica nel deserto, Samardzic c'è ma non si vede: Genoa-Udinese 2-0 Okoye 6,5: miracoleggia su Vasquez, vola su Badelj, capitola su Retegui e Bani. Lui il suo lo fa. Perez 5: prova a dirigere come può un repar.calciomercato

Genoa-Udinese 2-0, pagelle: Messias scatenato, Retegui punge, Frendrup prezioso: Nella ripresa tante occasioni ma niente tris per i padroni di casa in cui non ci sono insufficienze vista l'ottima partita, ancora da ritrovare il vero Gudmundsson, ma l'assist per Bani è un gioiello ...genovatoday