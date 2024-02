Generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa | la Procura militare indaga su feste e cene

Vannacci indagato per peculato e truffa nei mesi a Mosca. Il generale: “Non commento ispezioni di servizio”

(Di sabato 24 febbraio 2024) IlRobertoè finito nei guai. L’autore de “Il mondo al contrario” sarebbe finito al centro di un’indagine dellaper il suo periodo di soggiorno a Mosca, quando ricopriva l’incarico di addettonella capitale russa.ha ricoperto l’incarico di Rappresentante della Difesa in Russia dal 7 febbraio del 2021 al 18 maggio 2022, quando Mosca ha decretato l’espulsione di 24 diplomatici ed esperti militari italiani in risposta a un’analoga mossa del governo allora guidato da Mario Draghi, che aveva deciso di mandare via dall’Italia trenta fedelissimi di Vladimir Putin. In quel periodo sembra che i conti non tornino su indennizzi, benefit e rimborsi spese. Il procedimento sarebbe partito dopo un’ispezione ministeriale: la relazione finale ...

