Generale Vannacci indagato per peculato e truffa nei mesi a Mosca

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roberto torna a far parlare di sé. Lo Stato maggiore della Difesa ha chiuso l'ispezione ministeriale relativa ai in cui il era addetto militare a nel periodo compreso dal 7 febbraio 2021 al 18 maggio 2022. L'accusa mossa dalle autorità è quella di, cioè indennità di servizio per i

Il generale dovrà spiegare ai pubblici ministeri che cosa accadde quando era il rappresentante della Difesa in Russia "L'inchiesta su di me? L'ho letta ... (sbircialanotizia)

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio ... quotidianodipuglia

