Generale Vannacci | inchiesta militare sull' incarico in Russia | che tempismo

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roberto, il faro di un'sul suoinsi accende proprio mentre si parla delcome possibile candidato della Lega alle prossime Elezioni Europee di giugno. Insomma unperfetto. Ma su cosa si concentra l'? Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati: si è chiusa con almeno tre contestazioni l'ispezione ministeriale sulRoberto. La relazione è stata già trasmessa alla magistratura e la procuraprocede per peculato e ...

Falsi rimborsi e indennità non dovute: Vannacci sotto inchiesta: Tre i capitoli evidenziati. Il primo riguarda “le autocertificazioni in virtù delle quali il generale Vannacci ha percepito l’indennità di servizio all’estero che, come è noto, è attribuita in base ... corrieredellacalabria

Roberto Vannacci, inchiesta per peculato e truffa: Procura militare indaga sull'incarico a Mosca: L'ispezione ministeriale, eseguita per ordine dello Stato maggiore della Difesa, nei confronti del generale Roberto Vannacci si è conclusa con almeno tre contestazioni. Le verifiche hanno riguardato l ... gazzetta

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa nei mesi a Mosca: Altri problemi per il generale Roberto Vannacci, nei confronti del quale si è chiusa l'ispezione ministeriale, effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa, relativa al periodo in cui ... tg24.sky