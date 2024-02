Gaza | il piano post Hamas mentre si tratta per la tregua

Netanyahu svela il piano post-guerra: chiusura dell'Unrwa e distruzione di Hamas

(Di sabato 24 febbraio 2024) A Parigi, negoziati con la Cia per la liberazione degli ostaggi Il documento di Bibi per la Striscia: smilitarizzazione e potere locale

Guerra Israele-Hamas: Netanyahu presenta piano per post guerra. Critiche da Usa, no a rioccupazione Gaza: Il premier israeliano punta a insediare «funzionari locali non affiliati al terrorismo» per amministrare la Striscia al posto di Hamas. Il segretario di Stato ... ilsecoloxix