Gasperini | «Inter-Atalanta | pasticcio da gennaio! Tutti disponibili»

Atalanta, Gasperini: 'Il pasticcio con l'Inter? Se fosse capitato ad altre chissà che polemiche! Temo di più il Milan'

(Di sabato 24 febbraio 2024)venuto in conferenza stampa prima della gara trae Milan, Gian Pieroha commentato il quasidelle date di Europa League e del recupero di mercoledì contro l’– Gian Pieroha commentato, cercando di smorzare le polemiche, la gestione del calendario e della data del recupero con l’: «Questonelle date è arrivato già a gennaio con le partite di Supercoppa Italiana. Non è una cosa di oggi. Per noi era già evidente da qualche tempo. Non è una cosa che possiamo cambiare, dobbiamo adattarci e pensarci subito. L’asimmetria del campionato ha anche messo una serie di partite importanti tutte di fila, possiamo soltanto giocarne una per volta. Non è una cosa normale, fosse ...

