Gasperini: «Caos Calendario? Se fosse successo a qualche altra squadra chissà che polemiche»

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta alla vigilia del match contro il Milan di Pioli. Il tecnico nerazzurro commenta anche il calendario intasato della sua squadra. Le parole del tecnico riportate da Tmw. Le parole di Gasperini in conferenza stampa «Il calendario intasato? Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa già a gennaio, non è una cosa di oggi. Per noi era già molto evidente anche perché l'Atalanta in quel momento era già qualificata. Però non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà che polemiche»

