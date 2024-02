Garbagnate, a scuola a lezione di Intelligenza artificiale

Disegna una Corona, il Premio Barbara Costa della contrada San Magno entra nelle scuole di Legnano: Un’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia di Barbara Costa, rivolta a oltre 500 alunni delle scuole materne ed elementari del territorio della Contrada per fare conoscere alle nuove generazioni ... legnanonews

Il Ministero dell’Istruzione vieta l’uso di cellulari nelle scuole dell’infanzia e della primaria: «È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Si consiglia invece un uso solo didattico del tablet per le scuole primarie» ... legnanonews

Dal Pirellone il sì all'aumento del 50% per i fondi alle scuole dell'infanzia paritarie: Vengono inoltre snellite le procedure per ottenere il contributo che non passerà più da un bando ma verrà erogato in automatico a tutte le scuole materne censite dal sistema scolastico regionale. Le ... primamilanoovest