G7: pronti a nuove sanzioni a Russia, anche contro soggetti terzi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – I Paesi del G7 continueranno a lavorare per “aumentare il costo della guerra” per la, riducendo le “fonti di entrata” e “ostacolando i suoi sforzi per costruire la sua macchina da guerra, come dimostrato da i nostri pacchetti direcentemente approvati. Rimaniamo pienamente impegnati ad attuare e far rispettare le nostreallae adottaremisure per quanto necessario”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta al termine della riunione del G7 in video conferenza presieduta da Giorgia Meloni. “Continuiamo a contrastare, in stretta collaborazione con iPaesi, qualsiasi tentativo di eludere ed eludere le nostreimponendo “alle aziende e ...

G7: pronti a nuove sanzioni a Russia, anche contro soggetti terzi: Rimaniamo pienamente impegnati ad attuare e far rispettare le nostre sanzioni alla Russia e adottare nuove misure per quanto necessario". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta al termine ...notizie.tiscali

MotoGP, come funzionano le nuove concessioni: Il Mondiale 2024 inizierà in Qatar nel weekend dell'8-10 marzo (tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW) Tutti pronti per il primo Gran Premio ... è indietro di recuperare competitività. Il ...sport.sky

Elezioni regionali, pronti i seggi per il voto di domenica 25 febbraio: Sassari Sono stati allestiti nella giornata di oggi, sabato 24, in tante scuole della Sardegna, le 1844 sezioni nei seggi elettorali per le elezioni regionali che si terranno domani, domenica 25, ...lanuovasardegna