G7 | Mosca chiarisca le circostanze della morte di Navalny

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Rendiamo omaggio allo straordinario coraggio di Alexeie siamo al fianco di sua moglie, dei suoi figli e dei suoi cari. Ha sacrificato la sua vita lottando contro la corruzione del Cremlino e per elezioni libere ed eque in Russia". Lo si legge nella dichiarazione finale del G7. "Chiediamo al governo russo di chiarire pienamente lesua", "di liberare tutti i prigionieri ingiustamente detenuti e di fermare la persecuzione dell'opposizione politica e la repressione sistematica dei diritti e delle libertà. Riterremo responsabili i colpevolidi, anche continuando a imporre misure".

