Futsal serie a2 L’Unicusano oggi in trasferta affronta Real Fabrica di Roma

Unicusano Futsal Ternana alla prova del nove col Real Fabrica, Pellegrini: "Difficile sotto tanti aspetti"

(Di sabato 24 febbraio 2024) TERNI –Ternana, capolista nel girone B diA2, scende in campoalle 15.30 inal "Pala Anselmi" contro ildi, team che è posizionato a centroclassifica. Il tecnico Federico Pellegrini non si fida della differenza di caratura, esige che la concentrazione dei suoi sia al massimo livello e può contare sull’importante rientro di Corpetti che ha scontato il turno di squalifica. La scorsa settimana i rossoverdi hanno proseguito il loro ottimo percorso ottenendo due vittorie in cinque giorni contro l’Olimpia Regium, supportati dal grande calore dei tifosi nel ritrovato e ristrutturato "Paladivittorio" che è l’autentica casa delternano. Il successo nella gara di Coppa Italia il ...

