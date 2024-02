Furti a raffica in centro. Ventitreenne fermato come indiziato di delitto - Furti a raffica in centro. Ventitreenne fermato ...

Furti a raffica in centro. Ventitreenne fermato come indiziato di delitto (Di sabato 24 febbraio 2024) Avrebbe messo a segno almeno cinque colpi in altrettanti negozi del centro storico. Furti generalmente, che, però, in alcune occasioni, si sarebbero trasformate in rapina. come l’ultimo episodio che gli viene contestato. Risale al 19 febbraio. In quella circostanza, il presunto responsabile, dopo essersi impossessato di un capo di abbigliamento e di un cappellino, per riuscire a fuggire, ha spintonato, facendola cadere a terra, la commessa del negozio che, nella caduta ha poi riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. In quell’occasione l’autore era comunque riuscito a scappare, facendo perdere le sue tracce. Ma gli accertamenti condotti dagli uomini della squadra volante, intervenuti dopo la richiesta di aiuto proveniente dal negozio, hanno permesso di mettere nelle mani degli investigatori della squadra mobile numerosi ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di sabato 24 febbraio 2024) Avrebbe messo a segno almeno cinque colpi in altrettanti negozi delstorico.generalmente, che, però, in alcune occasioni, si sarebbero trasformate in rapina.l’ultimo episodio che gli viene contestato. Risale al 19 febbraio. In quella circostanza, il presunto responsabile, dopo essersi impossessato di un capo di abbigliamento e di un cappellino, per riuscire a fuggire, ha spintonato, facendola cadere a terra, la commessa del negozio che, nella caduta ha poi riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. In quell’occasione l’autore era comunque riuscito a scappare, facendo perdere le sue tracce. Ma gli accertamenti condotti dagli uomini della squadra volante, intervenuti dopo la richiesta di aiuto proveniente dal negozio, hanno permesso di mettere nelle mani degli investigatori della squadra mobile numerosi ...

