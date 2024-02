Fugge all'alt. A casa una penna-pistola

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sul grande schermo è stata usata dall’agente segreto 007, perché sembra unae può essere utilizzata senza estrarla dalla tasca di un giubbotto o a poca distanza dalla vittima, che non si accorge di nulla. È un’arma camuffata tipica di una spia alla James Bond. Ma la finzione cinematografica è un conto, mentre un 24enne di Casorate aveva nella realtà inunacalibro 22, funzionante, senza munizioni. I carabinieri gliel’hanno trovata effettuando una perquisizione domiciliare avvenuta dopo un inseguimento. L’altra sera, durante un servizio straordinario, i militari hanno riconosciuto il ragazzo alla guida di un’automobile sportiva di grossa cilindrata, che circolava per le vie del centro. Gli hanno imposto l’alt per sottoporlo a un controllo ma invece di fermarsi il giovane ha premuto ...

