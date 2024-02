Fratelli di Crozza | monologo | Per identificarti ci mettono pochi secondi | per il passaporto invece ci mettono mesi

Il monologo di Crozza: “In Italia sconfiggeremo il maschilismo solo quando nasceremo tutti donne”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Maurizionella prima puntata di stagione di nuova stagione diDI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - analizza il boom di identificazioni della Digos negli ultimi due anni di governo Meloni venti milioni in più rispetto a due anni fa: «L