Francesco Storace | manganellate ai pro-Gaza | lite tra Pd e poliziotti

Francesca Totolo in piazza per intervistare Boldrini? Pestata e cacciata

(Di sabato 24 febbraio 2024) I venti secondi che cambiarono il mondo. A Pisa. Dove finalmente il campo largo ha trovato il proprio sentimento comune, il mood come si dice ora: contro la polizia. Meno di mezzo minuto di reazione degli agenti assediati in un angolo della piazza, ha provocato un finimondo di reazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi spacciato come l'uomo dello Stato di polizia. Il gruppo di educande rosse chiamato “Cambiare rotta” trasformato in Angeli del paradiso. La pantomima di una sinistra a caccia di sciacallaggio ha trovato nella città toscana quello che cercava (con bis anche a Firenze). Le botte da raccontare, con video diventati virali ma che non cambiano la sostanza di uno scontro tra polizia e manifestanti riottosi alle regole durato davvero pochi secondi. Con punte di ridicolo seguite agli incidenti che sono davvero insuperabili. Come la reazione dei due soci, Bonelli e ...