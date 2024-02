FOTO | Triple H si congratula con Rhea Ripley dopo il main event di EC

Forza Italia, Tajani eletto segretario nazionale all'unanimità | Le congratulazioni di Marina Berlusconi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Elimination Chamber, secondo PLE della WWE, si è concluso da poche ore, registrando oltre 52.000 presenze all’Optus Stadium di Perth. Fra le varie star,è stata senza dubbio la beniamina del pubblico. L’atleta, infatti, è uscita vittoriosa dalsconfiggendo Nia Jax e mantenendo il Women’s World Championship. Vittoria “in casa” Una volta rientrata nel backstage,H si è personalmenteto con lei, elogiandola anche attraverso un post su X. What a week it’s been for @WWE. She’s aSuperstar anywhere in the world…but this homecoming just turned things up a notch.Congrats to your Women's World Champion. Next stop: #WrestleMania XL. ...