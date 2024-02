FOTO/ Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il guard rail e finisce in ospedale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa perso iled è finitoil. Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Fondo Valle Vitulanese, in prossimità dello svincolo per Castelpoto. Il conducente, alla guida della sua Lancia Y, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso ile il mezzo, dopo una sorta di testacoda, ha impattatoil. Sono stati alcuni automobilisti a prestare i primi soccorsi all’uomo che ha riportato qualche ferita e per questo è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’San Pio. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118 sono intervenuti i Carabinieri del Comando ...